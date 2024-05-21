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14:37, 21 мая 2024Наука и техника

Американская компания разместит склады с оружием в космосе

Американская компания Inversion Space разместит склады с оружием в космосе

Фото: Scott Schilke / IMAGO / Globallookpress.com

Американская компания Inversion Space запланировала выйти на военный рынок США с предложением размещения складов с оружием в околоземном пространстве. Об этом пишет издание SpaceNews.

В настоящее время стартап Inversion Space работает над многоразовой капсулой, предназначенной для хранения боеприпасов в космосе и их доставке в любую точку Земли по первому требованию Пентагона. «Мы будем хранить груз в космосе, а когда он понадобится, доставлять его менее чем за час», — заявил соучредитель и генеральный директор Inversion Space Джастин Фиаскетти.

По его словам, в многоразовых капсулах можно хранить, в частности, медикаменты, боевое снаряжение и небольшие разведывательные дроны.

Первая опытную миссию Ray в Inversion Space планируют запустить в октябре. В ее рамках капсула проведет на орбите несколько недель, после чего войдет на гиперзвуковой скорости в земную атмосферу и при помощи парашютов совершит мягкую посадку у калифорнийского побережья.

В июле 2023-го издание Defense News сообщило, что в Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов «в космос, из космоса и через него», опубликовав запрос к компаниям с проектом Novel Responsive Space Delivery.

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      Иван Потапов
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