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11:02, 21 мая 2024Наука и техника

Apple устроила распродажу iPhone из-за Huawei

MacRumors: Apple снизила цены на iPhone 15 в Китае из-за Huawei

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple объявила о снижении цен на смартфоны в Китае. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа обратили внимание, что американская компания обновила страницу своего магазина на сайте Tmall Alibaba Group — одном из крупнейших торговых площадок в Китае. В Apple объявили, что стоимость новых iPhone снизилась на сумму до 2300 юаней, или около 30 тысяч рублей.

Стоимость базовой версии iPhone 15 снизилась до 4599 юаней — на старте продаж осенью девайс продавали за 5999 юаней. Флагманский iPhone 15 Pro Max теперь стоит 7949 юаней. В сентябре гаджет продавали за 9999 юаней. Специалисты MacRumors рассказали, что распродажу устроили в связи с давлением на Apple и высокой конкуренцией на местном рынке смартфонов — в том числе со стороны Huawei.

В материале говорится, что Apple становится сложнее продавать свои устройства — особенно на фоне того, что смартфоны вышли прошлой осенью. Напротив, девайсы новой флагманской серии Huawei Pura 70 появились в середине апреля.

В конце апреля аналитики фирмы Counterpoint Research зафиксировали резкое падение продаж iPhone в Китае — на 19,1 процента. В первую очередь это связано с успехами корпорации Huawei, которая нарастила продажи на 69,7 процента.

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      Андрей Ставицкий
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