Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия населенных пунктов ВСУ

Украинские военные инсценируют взятие российских населенных пунктов при помощи беспилотников «Баба-яга». Об этом рассказал командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Сафон, передает РИА Новости.

По его словам, ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространяли в интернете информацию о вывешенных украинских флагах на позициях, которые контролировались российские военными. Как рассказал военный, раскрыть схему ВСУ удалось во время дежурства одного из бойцов, услышавшего приближение переделанного под боевой сельскохозяйственного дрона «Баба-яга», который пролетел мимо, не атаковав позиции.

«Рассветает, он смотрит над собой — висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал?» — привел слова часового Сафон. Он объяснил, что дрон сбросил на железный столб украинский флаг на магнитах, который провисел так некоторое время, пока его не сняли российские военные.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Российская армия не позволит ВСУ удержать Харьков, Одессу и Николаев. Он отметил, что необходимость для России взять эти города под контроль в ходе возможного наступления связана с тем, что это исконно русские территории.