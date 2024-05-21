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09:12, 21 мая 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати неожиданно сменила имидж

Фото: @missalena.92

Российская модель Алена Шишкова неожиданно сменила имидж и показала результат на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала напротив зеркала в салоне красоты в джинсах и удлиненной рубашке из денима. Так, сначала она продемонстрировала свою внешность без наращенных волос. При этом она уточнила, что ее натуральные пряди восстановились и хорошо отросли.

«Длинные наращенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Очень волнительно», — призналась она. В заключение на кадрах Шишкова позировала с новой короткой прической.

В марте бывшая возлюбленная Тимати раскрыла страшные подробности анорексии и булимии. По словам манекенщицы, в первые годы она вызывала рвоту и пила мочегонные, чтобы избавиться от отеков на лице.

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      Екатерина Ештокина
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