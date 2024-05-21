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08:42, 21 мая 2024Россия

Десятилетний ребенок погиб при пожаре в российском регионе

МЧС: 10-летний ребенок надышался газом и погиб при пожаре в станице Курская
СюжетПожар в Москве:

Фото: Telegram-канал МЧС России

Десятилетний погиб при пожаре в станице Курская в Ставропольском крае. Возгорание произошло в частном доме, огонь распространился на 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

В экстренные службы позвонила соседка, заметившая пожар. В момент инцидента внутри дома находились взрослые и двое детей, старший сын обратил внимание на возгорание и эвакуировал всю семью.

«К сожалению, младший ребенок надышался едким дымом и погиб в больнице», — сообщили в МЧС.

Ранее под Москвой произошел мощный пожар на швейной фабрике. Его площадь составила 3,6 тысячи квадратных метров. В ликвидации задействовали 32 специалиста МЧС и 8 единиц техники.

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