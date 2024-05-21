Дочь Куклачева раскрыла состояние отца после инфаркта

Дочь Куклачева заявила, что врачи не давали артисту шансов выжить

Дочь народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева Елена раскрыла состояние отца после перенесенного инфаркта. Ее слова приводит MK.RU.

Она отметила, что врачи не давали артисту шансов на выживание. «Это был настолько тяжелый случай, что молодому врачу советовали: "Отключай его, он не выживет, это бесполезно". Папа благодарен этому хирургу, который ничего не отключил и дал шанс, сделал все, что мог. Папа пришел в себя, организм пережил всю эту нагрузку», — поделилась дочь артиста.

По ее словам, Куклачев так вдохновлен случившимся, что собирается пойти на телевидение и «рассказать о том, как все было, и про этого врача, какой он умничка».

Куклачева также отметила, что на данный момент дрессировщик «уже рвется в бой» и готов давать интервью, однако семья пока что старается ограждать его от общения.

Ранее была раскрыта возможная дата выхода Куклачева на сцену после инфаркта. Отмечалось, что артист сможет вернуться к репетициям с котами во второй половине июня.