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13:00, 21 мая 2024Россия

Еще три беспилотника пытались ударить по российскому региону

Минобороны России: средства ПВО сбили три дрона в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Три попытки атаковать российское приграничье противник предпринял менее чем за час — в период с 11:30 до 12:20 по московскому времени. Беспилотники ВСУ самолетного типа сбили над Белгородской областью системы противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Во вторник, 21 мая, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области — села Зозули и Грузское. В первом населенном пункте из-за сброса с беспилотника взрывного устройства выбиты окна в двух частных домах, во втором — оказалась повреждена ассенизаторская машина и посечен легковой автомобиль.

Минобороны ранее отчитывалось, что рано утром 21 мая ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область снарядом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и двумя беспилотниками — они были уничтожены средствами ПВО.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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