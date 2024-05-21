Иностранный футболист «Динамо» назвал недостающие вещи с родины

Футболист «Динамо» Чавес заявил, что ему не хватает мексиканской текилы в России

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес назвал мексиканские вещи, которых ему недостает в России. Его слова приводит «Советский спорт».

Иностранный футболист заявил, что ему не хватает мексиканского пива и текилы. Он добавил, что не пробовал российские спиртные напитки, а главный тренер команды чех Марцел Личка не угощал его местным пивом. При этом Чавес подчеркнул, что быстро адаптировался к жизни в России.

Чавес перешел в «Динамо» летом 2023 года. В текущем сезоне мексиканец принял участие в 31 матче, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи. В составе национальной команды он стал участником чемпионата мира 2022 года.

29 апреля сербский защитник московского ЦСКА Саша Зделар назвал недостающую на родине вещь из России. Иностранный футболист заявил, что высоко оценивает русские бани.