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17:01, 21 мая 2024Экономика

Канада ввела новые санкции против россиян

Под санкции Канады попал гендиректор российской компании «224-й летный отряд»

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Власти Канады ввели новые санкции в отношении двух физических и шести юридических лиц из России, связанных с морскими и авиационными транспортировками, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы канадского дипведомства.

По данным агентства, в список, в частности, попали гендиректоры судоходной компании «АЗИА» и уже находящегося под санкциями США авиапредприятия «224-й летный отряд» — Владимир Шастин и Владимир Михейчик, а также судоходные компании «Азия шиппинг» и «МГ-флот».

Как следует из заявления главы МИД Канады Мелани Жоли, упомянутые организации якобы причастны к транспортировке военных грузов между КНДР и Россией. На прошлой неделе американские власти ввели санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, также заявив об их вовлеченности в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

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      Дмитрий Воронин
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