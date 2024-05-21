Квартиры в столицах продолжили мельчать

bnMAP.pro: квартиры в Москве потеряли в площади 27%, в Петербурге — 6,8%

За пять лет средняя площадь квартиры в Москве уменьшилась на 27 процентов. В Северной столице жилье «сжалось» на 6,8 процента, подсчитали аналитики платформы bnMAP.pro. Результаты исследования приводит «Деловой Петербург».

С 2019 года квартиры в новостройках «старой» Москвы потеряли в площади почти 15 квадратных метров. При этом заметнее всего это отразилось на студиях — их площадь сократилась на 9,7 процента, с 27,6 до 25 «квадратов». Однокомнатные квартиры уменьшились на 5 процентов, до 41,4 квадратного метра, «двушки» — на 4,3 процента, до 64,5 «квадрата», а «трешки» — на 3,8 процента, до 93 «квадратов». Сокращение площади, по подсчетам специалистов, едва коснулось четырехкомнатных квартир — здесь показатель снизился на 0,4 процента (148,8 квадратного метра площади).

В Санкт-Петербурге жилье «сжалось» до 39,4 квадратного метра. Как выяснили в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», местные студии занимают в среднем 24,8 квадратного метра, в пригороде их площадь составляет 26 «квадратов». Экспонируются объекты и площадью меньше 17 «квадратов». Самый популярный среди петербуржцев вариант — 23-25 квадратных метров без учета балконов. Аналогичная тенденция прослеживается также в массовом и бизнес-сегменте.

В марте в компании «Метриум» зафиксировали, что квартиры в московских новостройках впервые за последние пять лет перестали уменьшаться в площади. Показатель меняется в том числе из-за роста предложения в элитных новостройках. Также на подсчеты влияет высокий интерес к малогабаритному жилью и доступность льготной ипотеки.