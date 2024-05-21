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08:47, 21 мая 2024Бывший СССР

Латвия купила у Эстонии старый советский поезд

Латвия купила у Эстонии старый советский поезд, чтобы починить
СюжетСанкции против России:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jevgenija Pigozne / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Латвия купила у Эстонии старый советский поезд чтобы починить его за счет старых советских составов. Об этом сообщило радио Sputnik в Telegram-канале.

Отмечается, что из-за введенных санкций против России и Белоруссии Латвия не может приобретать у этих стран детали для ремонта поездов. Кроме того, большинство поездов на неэлектрефицированных линиях являются советскими, подчеркивает издание.

Ранее правительство Латвии решило выделить 10 миллионов евро (более 980 миллионов рублей) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. По словам министра обороны страны Андриса Спрудса, на выделенные деньги Рига закупит более 3 тысяч крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов. Кроме того, летом Киев получит партию из 1 тысячи боевых беспилотников разной мощности.

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      Евгений Силаев
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