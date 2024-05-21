Лига геев Литвы пригласила немецких военных поучаствовать в ЛГБТ-параде

Лига геев Литвы пригласила солдат бундесвера поучаствовать в параде в Вильнюсе

Лига геев Литвы пригласила немецких солдат, расквартированных в республике, поучаствовать в летнем ЛГБТ-параде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«В настоящее время мы ведем переговоры с офицерами бундесвера в Литве об их участии в марше. Если это произойдет, то это будет первый случай, когда в марше примут участие войска НАТО», — заявил глава организации Владимир Симонко.

Он добавил, что такое сотрудничество будет выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких военных в мероприятии поможет показать важность для Германии защиты прав всех групп общества.

Ранее на Украине предложили сделать из арки Дружбы народов в Киеве символ ЛГБТ. По словам главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, это единственный способ избежать демонтажа культурного объекта.