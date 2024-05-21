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19:30, 21 мая 2024Мир

Маск усомнился в защите Вашингтоном демократии на Украине

Маск выразил сомнение в том, что США защищают демократию на Украине
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск выразил сомнение в том, что США защищают демократию на Украине. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в соцсети Х.

«Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?» — написал Маск, комментируя публикацию об истечении полномочий президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что ООН продолжит считать Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая.

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