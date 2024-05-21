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09:55, 21 мая 2024Спорт

Мбаппе устроил прощальную вечеринку в ПСЖ и пригласил Макрона

Мбаппе устроил прощальный ужин в ПСЖ, получивший приглашение Макрон не пришел

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Французский форвард Килиан Мбаппе устроил прощальную вечеринку по случаю ухода из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

Мероприятие на 250 гостей прошло в центре Парижа 20 мая. Ужин посетили одноклубники Мбаппе и сотрудники ПСЖ. По информации источника, также приглашение получили президент Франции Эммануэль Макрон и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, однако они не пришли.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. Форвард не назвал новую команду, но президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход французского игрока в «Реал».

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции и по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе, однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

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      Дарья Коршунова
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