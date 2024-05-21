МИД России передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины

Мирошник: МИД РФ передал в зарубежные представительства обзор преступлений Киева

Министерство иностранных дел (МИД) России передало в зарубежные представительства обзор нарушений Вооруженными силами Украины (ВСУ) норм международного гуманитарного права. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, в документ вошли данные за январь-март: статистка обстрелов и данные о пострадавших и погибших мирных жителях прифронтовых российских территорий.

Дипломат также приложил переведенную на английский язык версию документа для тех, кто хотел бы поделиться материалами с англоязычными представителями других стран, готовых принять информацию о преступлениях правительства Украины.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует новые преступления ВСУ против мирных граждан. Речь идет об обстрелах, в ходе которых пострадали жители в Херсонской, Брянской и Курской области.