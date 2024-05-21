На Украине мужчина две недели прятался от мобилизации в лесу

«Страна.ua»: на Украине мужчина две недели прятался в лесу от мобилизации

Во Львовской области Украины мужчина на протяжении двух недель прятался от мобилизации в лесу. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, прятавшимся в лесу уклонистом оказался житель Волыни. Получал ли он повестку в военкомат, не уточняется. После ухода мужчины из дома близкие считали его пропавшим без вести. Однако местонахождение гражданина раскрыл конфликт с сотрудником полиции.

«Утром 16 мая в городе Турка в Самборском районе его остановил полицейский. Мужчина, как он говорит, "испугался", что получит повестку, поэтому трижды ударил копа кулаком по лицу и попытался убежать», — передает «Страна.ua».

На судебном заседании уклонист рассказал, что хотел сбежать из страны. Ему был назначен круглосуточный домашний арест.

Ранее сообщалось, что на Украине в полицию были переданы запросы на поиски почти 100 тысяч уклонистов. Больше всего избегающих мобилизации граждан разыскивается в Днепропетровской области — свыше 38 тысяч человек.