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19:58, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали сроки запуска QR-кодов для проверки военнообязанных

Минобороны Украины: QR-коды для военнообязанных начнут работать 18 июня
СюжетМинобороны:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На Украине с 18 июня начнут работать QR-коды для проверки данных призывников сотрудниками территориальных центров комплектации (ТЦК). Сроки запуска новой системы учета военнообязанных граждан назвала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает ТАСС.

«Фактически с 18 июня мы планируем запустить QR-код, благодаря которому должностные лица из ТЦК и Нацполиции могут проверить информацию из реестра», — заявила представитель Минобороны.

Она добавила, что код позволит предоставить выписку из приложения электронного реестра призывников «Оберег», которая будет иметь юридическую силу, равную военно-учетному документу.

Ранее украинский журналист Владислав Бовсуновский рассказал, что украинские мужчины массово указывают ложные адреса проживания в электронный реестр призывников «Резерв+». По его словам, это неэффективный способ уклонения от службы, поскольку повестка будет считаться врученной вне зависимости от получения.

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      Глеб Палехов
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