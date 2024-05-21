На Украине женщинам-врачам запретили идти на работу без справки из военкомата

Кабмин Украины запретил женщинам-врачам устраиваться на работу без справки ТЦК

Правительство Украины запретило женщинам-врачам устраиваться на работу без военно-учетной справки из территориального центра комплектования (ТЦК). Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В соответствии с законом, женщины-медики получают правовой статус, схожий со статусом военнообязанных мужчин. Ранее женщины с врачебными компетенциями не были обязаны вставать на учет до 2026 года и могли свободно трудоустраиваться. В соответствии с новой нормой, такие женщины должны самостоятельно явиться в военкомат и получать военно-учетный документ.

Без справки трудоустройство таких женщин теперь запрещено, следует из текста закона.

Как следует из постановления, на Украине также поменялся порядок учета граждан, выехавших из страны на срок более трех месяцев. Теперь у них есть срок до 16 июня, чтобы явиться в военкомат и снова встать на учет.