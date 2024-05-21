Определились четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею 2024 года

Определились четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Из группы A в плей-офф сыграют сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии. Лучшими в группе B стали национальные команды Швеции, США, Германии и Словакии.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис похудел на семь килограммов во время матча шестого тура группового раунда чемпионата мира против национальной команды Словакии. Главный тренер Латвии Харийс Витолиньш заявил, что впервые столкнулся с подобным.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.