Пассажирка вынудила всех попутчиков покинуть самолет и попала на видео

Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines, сидевшая у аварийного выхода самолета, отказалась соблюдать правила безопасности и вынудила всех попутчиков покинуть рейс. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсети TikTok.

Очевидцы произошедшего рассказали, что скандальная пассажирка начала возмущаться еще во время посадки в самолет. Увидев, что ее место находится у аварийного выхода, она заявила, что не будет спасать никого, кроме себя, в случае чрезвычайной ситуации. Бортпроводников такое заявление насторожило, поэтому они решили провести беседу с путешественницей.

На записи видно, как женщина спорит с членами экипажа, а затем и с пилотом, который в результате попросил ее покинуть борт. Вскоре в самолет поднялись и полицейские, однако упрямая пассажирка отказывалась высаживаться. Тогда капитан воздушного судна принял решение высадить всех, кто был в лайнере.

Ранее пассажир напился и попытался открыть дверь самолета во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Ванкувера в Сидней во время полета над Тихим океаном.