Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху

Песков: реакция США на решение МУС по Израилю является любопытным

Реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху любопытна в плане готовности использовать санкционные методы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно», — рассказал он.

При этом Песков напомнил, что Россия не является участником Римского статута, на базе которого основана деятельность МУС. Поэтому он подчеркнул, что Россия не признает никакие решения данной судебной инстанции.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху. Он подчеркнул, что подобные решения ставят под угрозу усилия по освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС.