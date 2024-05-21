Пьяная обезьяна покусала пять человек в российском регионе

Пьяная обезьяна покусала пять человек в Комсомольске-на-Амуре

Пьяная обезьяна по кличке Гарик устроила дебош и покусала пять человек в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что 47-летняя хозяйка обезьяны два года назад начала встречаться с мужчиной. С тех пор Гарик стал сам не свой, что выражалось в частом проявлении агрессии.

Несколько дней назад обезьяна нашла бутылку виски, выпила алкоголь и отправилась гулять по города. Животное вело себя странно: то спокойно ело с рук, то показывало клыки. В какой-то момент Гарик рассвирепел и покусал пять человек, в том числе беременную девушку и местного журналиста.

Агрессивного зверя поймали полицейские. Ветеренары подтвердили опьянение животного. Хозяйка обезьяны заявила, что не планирует забирать Гарика из приюта.

Ранее в индийскую деревню Матнагар пробралась агрессивная обезьяна. За несколько дней она напала как минимум на шестерых жителей деревни: кусала их, царапала и сбрасывала на них предметы.

До того сообщалось, что обезьяна в Таиланде прыгнула на мотоцикл и устроила аварию. Животному удалось отобрать один пакет продуктов у пострадавшего водителя.