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08:06, 21 мая 2024Экономика

Россиянам захотели ограничить право на кешбэк

«Известия»: бизнес призвал ограничить право на кешбэк при возврате товаров

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Представители бизнеса выступили за ограничение права на получение кешбэка для недобросовестных покупателей при возврате товаров. С соответствующей инициативой обратилась в Центробанк (ЦБ) Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает газета «Известия».

По данным ассоциации, за последнее время в России участились случаи мошеннической схемы с использованием некоторыми покупателями нескольких банковских карт. Сначала они получают кешбэк, а потом оформляют возврат товара. Однако для получения денежных средств они прикладывают карту другого банка. Это делается с целью сохранения возможности не терять бонусы.

На этом фоне в АКИТ предложили регулятору внести изменения в действующее законодательство. В частности, речь идет о необходимости закрепить возможность возврата денежных средств при возврате приобретенной ранее продукции исключительно на ту банковскую карту, которой первоначально был оплачен товар. В настоящее время законодательство позволяет использовать несколько карт, если человек потерял свой «пластик», либо банк сменил его номер при перевыпуске. В ассоциации считают, что подобные положения приводят к росту случаев мошеннических действий.

Ранее россиянам рассказали о способах сэкономить на покупках в онлайн-магазинах. По словам предпринимателя Евгения Трифонова, сравнение стоимости товаров на различных интернет-площадках поможет гражданам сберечь часть денежных средств. Кроме того, необходимо отслеживать историю изменений цен на понравившуюся вещь. В качестве еще одного одного варианта экономии эксперт посоветовал россиянам совершать покупки в праздничные дни.

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      Анатолий Акулов
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