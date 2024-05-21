Россиянам захотели ограничить право на кешбэк

«Известия»: бизнес призвал ограничить право на кешбэк при возврате товаров

Представители бизнеса выступили за ограничение права на получение кешбэка для недобросовестных покупателей при возврате товаров. С соответствующей инициативой обратилась в Центробанк (ЦБ) Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает газета «Известия».

По данным ассоциации, за последнее время в России участились случаи мошеннической схемы с использованием некоторыми покупателями нескольких банковских карт. Сначала они получают кешбэк, а потом оформляют возврат товара. Однако для получения денежных средств они прикладывают карту другого банка. Это делается с целью сохранения возможности не терять бонусы.

На этом фоне в АКИТ предложили регулятору внести изменения в действующее законодательство. В частности, речь идет о необходимости закрепить возможность возврата денежных средств при возврате приобретенной ранее продукции исключительно на ту банковскую карту, которой первоначально был оплачен товар. В настоящее время законодательство позволяет использовать несколько карт, если человек потерял свой «пластик», либо банк сменил его номер при перевыпуске. В ассоциации считают, что подобные положения приводят к росту случаев мошеннических действий.

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