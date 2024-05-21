Россияне стали покупать больше коньяка

Продажи коньяка в РФ выросли в январе-апреле на 8,3 %

Объем розничных продаж коньяка в РФ в первые четыре месяца 2024 года вырос на 8,3 процента, до 4,6 миллиона декалитров. О том, что россияне стали покупать больше этого напитка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Тенденция сохраняется с начала года — по итогам января-февраля продажи коньяка росли на сопоставимые 9,3 процента.

Отмечается, что в целом спиртных напитков с крепостью более девяти градусов с января по апрель было реализовано на российском рынке на 4,7 процента больше, чем годом ранее (38,4 миллиона декалитров). При этом продажи водки выросли на 0,8 процента, а игристых вин — сразу на 13,6 процента.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что из-за начатого Китаем антидемпингового расследования миллионы бутылок французского коньяка могут остаться непроданными на фоне высоких пошлин. Аналитики предупреждают, что при худшем сценарии производители будут вынуждены распродавать огромные запасы коньяка по сниженным ценам, поскольку на страну приходится почти 20 процентов коньячного экспорта Франции, а рынков, куда можно перебросить такие объемы, не наблюдается.