Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

Футболист Червяков: готов отказаться от гражданства Украины ради сборной России

Футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков заявил о готовности отказаться от гражданства Украины. Его слова приводит «Матч ТВ».

19-летний Червяков рассказал, что у него два паспорта, и выразил готовность отказаться от спортивного украинского гражданства ради выступления за сборную России. «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать», — отметил он.

Червяков выступает за «Торпедо» с лета 2023 года. До этого он представлял украинские «Днепр», «Шахтер» и «Ингулец».

Ранее украинский футболист Артур Мурза, выступающий за российский клуб «Муром» из Второй лиги, описал отношение к России. «Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной», — поделился он.