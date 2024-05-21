Российский завод построит 199 катеров для МЧС

Кингисеппский машзавод построит 199 катеров для МЧС

Кингисеппский машзавод выиграл тендер на постройку 199 катеров для Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России. Об этом со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

Речь идет о четырех контрактах. «Общая сумма заказа — 2,76 миллиарда рублей», — заявил руководитель.

По его словам, для МЧС планируется построить катера трех видов, включая патрульные ПК-500 и РПК-640, а также быстроходные всепогодные с большим запасом хода RX-1173.

Ранее Даниленко сообщил, что Кингисеппский машзавод в ближайшие 3 года построит 300 катеров для российских силовых структур.