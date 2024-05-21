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18:41, 21 мая 2024Наука и техника

Российский завод построит 199 катеров для МЧС

Кингисеппский машзавод построит 199 катеров для МЧС

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Кингисеппский машзавод выиграл тендер на постройку 199 катеров для Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России. Об этом со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

Речь идет о четырех контрактах. «Общая сумма заказа — 2,76 миллиарда рублей», — заявил руководитель.

По его словам, для МЧС планируется построить катера трех видов, включая патрульные ПК-500 и РПК-640, а также быстроходные всепогодные с большим запасом хода RX-1173.

Ранее Даниленко сообщил, что Кингисеппский машзавод в ближайшие 3 года построит 300 катеров для российских силовых структур.

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      Иван Потапов
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