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08:08, 21 мая 2024Силовые структуры

Российского экс-следователя заподозрили в фальсификации доказательств обвинения

Под Мурманском экс-следователя заподозрили в фальсификации доказательств

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Мурманской области бывшую сотрудницу полиции заподозрили в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, находясь в должности следователя отдела полиции, женщина возбудила уголовное дело, обвиняемый по которому не достиг совершеннолетия. В период с июля 2022 года по апрель 2023 года она изготовила подложные протоколы допроса подростка, не проводя их, после чего подписала у участников следственных действий. Сфальсифицированные протоколы следователь включила в обвинительное заключение. Женщине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Волгограде полицейскому дали срок за миллионную аферу с переводчиками.

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