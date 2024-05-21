Российского экс-следователя заподозрили в фальсификации доказательств обвинения

Под Мурманском экс-следователя заподозрили в фальсификации доказательств

В Мурманской области бывшую сотрудницу полиции заподозрили в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, находясь в должности следователя отдела полиции, женщина возбудила уголовное дело, обвиняемый по которому не достиг совершеннолетия. В период с июля 2022 года по апрель 2023 года она изготовила подложные протоколы допроса подростка, не проводя их, после чего подписала у участников следственных действий. Сфальсифицированные протоколы следователь включила в обвинительное заключение. Женщине грозит до пяти лет колонии.

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