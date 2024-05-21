Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 21 мая 2024Силовые структуры

Следствие установило личности всех 17 погибших в результате атаки на Белгород

СК: установлены личности всех 17 погибших от теракта в Белгороде
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России в рамках расследования уголовного дела о теракте установил личности всех 17 погибших в результате атаки на жилой дом в Белгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Специалисты провели генетические и другие необходимые экспертизы, позволившие опознать жертв обстрела. Ранения получили 19 человек.

По данным следствия, 12 мая вооруженные формирования Украины атаковали Белгород, снаряд попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего обрушился подъезд.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      Иностранный футболист «Динамо» назвал недостающие вещи с родины

      Россиянин завел в подъезд ЖК двухлетнюю девочку, бросил одну и попал на видео

      В Москве на видео сняли гейзер высотой в семь этажей

      Новые Volga оказались перелицованными китайскими автомобилями

      Сослуживцы рассказали о настроении экс-командующего 58-й армией до задержания

      Россиянам назвали новую причину подорожания китайских автомобилей

      Зеленский вновь призвал США и ЕС разрешить бить западным оружием по России

      Российский завод построит 199 катеров для МЧС

      Зеленский рассказал о стремлении Запада сохранить связи с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше