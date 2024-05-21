Следствие установило личности всех 17 погибших в результате атаки на Белгород

СК: установлены личности всех 17 погибших от теракта в Белгороде

Следственный комитет (СК) России в рамках расследования уголовного дела о теракте установил личности всех 17 погибших в результате атаки на жилой дом в Белгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Специалисты провели генетические и другие необходимые экспертизы, позволившие опознать жертв обстрела. Ранения получили 19 человек.

По данным следствия, 12 мая вооруженные формирования Украины атаковали Белгород, снаряд попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего обрушился подъезд.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. СК квалифицировал произошедшее как теракт.