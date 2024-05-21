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20:33, 21 мая 2024Путешествия

Снимавший подростков в туалетах самолетов бортпроводник отверг обвинения

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Бывший бортпроводник авиакомпании American Airlines, которого подозревают в скрытой съемке подростков в туалетах самолетов, отверг в суде все обвинения. Новыми подробностями истории поделилось издание Boston Herald.

Уточняется, что слушания по делу 36-летнего Эстеса Картера Томпсона III состоялись в понедельник, 20 мая. Мужчина не признал себя виновным по двум пунктам обвинения: в попытке сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии.

Томпсона арестовали в январе по подозрению в тайной записи видео с 14-летней девочкой в туалете самолета, летевшего из Шарлотта в Бостон, США, в сентябре 2023 года. Позже полиция обнаружила в учетной записи злоумышленника в iCloud ролики с четырьмя другими несовершеннолетними пассажирками в уборных.

Кроме того, стражи правопорядка нашли у экс-бортпроводника более 50 изображений девятилетнего ребенка, который летел без сопровождения взрослых, в том числе крупные планы его лица во время сна. Следующее заседание по делу назначено на 1 июля.

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      Алина Черненко
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