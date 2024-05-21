Совет Евросоюза 21 мая утвердит решение по доходам от активов России

Совет ЕС 21 мая обсудит Украину и утвердит решение по доходам от активов РФ

Совет Евросоюза по общим вопросам на заседании во вторник, 21 мая, обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту ЕС, а также утвердит решение по использованию доходов от замороженных российских суверенных активов на военную поддержку Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Министерская встреча начнется в 09:45 по местному времени (10:45 мск) с обсуждения соблюдения странами блока принципа верховенства права. Затем министры планируют обсудить повестку предстоящего 27-28 июня саммита ЕС.

Накануне встречи высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры стран, возможно, захотят обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии на фоне принятия парламентом закона об иноагентах.

Кроме того, согласованное ранее постпредами стран Евросоюза решение по российским активам будет утверждено во вторник министрами стран ЕС по европейским делам.

Ранее газета Financial Times написала, что власти Соединенных Штатов подталкивают страны «Большой семерки» к передаче Украине кредита под залог заблокированных в западных государствах российских активов.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение, достигнутое 8 мая послами 27 стран Евросоюза. Европейские дипломаты высказались за использование доходов от замороженных в западных странах активов России для закупки военной техники для Украины.