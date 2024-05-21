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01:09, 21 мая 2024Экономика

Совет Евросоюза 21 мая утвердит решение по доходам от активов России

Совет ЕС 21 мая обсудит Украину и утвердит решение по доходам от активов РФ

Фото: Petrov Sergey / news.ru Global Look Press

Совет Евросоюза по общим вопросам на заседании во вторник, 21 мая, обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту ЕС, а также утвердит решение по использованию доходов от замороженных российских суверенных активов на военную поддержку Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Министерская встреча начнется в 09:45 по местному времени (10:45 мск) с обсуждения соблюдения странами блока принципа верховенства права. Затем министры планируют обсудить повестку предстоящего 27-28 июня саммита ЕС.

Накануне встречи высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры стран, возможно, захотят обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии на фоне принятия парламентом закона об иноагентах.

Кроме того, согласованное ранее постпредами стран Евросоюза решение по российским активам будет утверждено во вторник министрами стран ЕС по европейским делам.

Ранее газета Financial Times написала, что власти Соединенных Штатов подталкивают страны «Большой семерки» к передаче Украине кредита под залог заблокированных в западных государствах российских активов.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение, достигнутое 8 мая послами 27 стран Евросоюза. Европейские дипломаты высказались за использование доходов от замороженных в западных странах активов России для закупки военной техники для Украины.

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      Марина Совина
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