Стас Михайлов объяснил сокращение количества гастролей

Певец Стас Михайлов заявил, что сократил количество гастролей ради семьи

Российский певец Стас Михайлов объяснил, почему он решил сократить количество гастролей. Об этом он рассказал Пятому каналу.

По словам артиста, он является «служителем сцены». При этом он отметил, что в последнее время стал переживать за свою семью. Певец признался, что решил проводить с родными больше времени. «Когда ты не управляешь ситуацией какой-то, тебе становится страшно. И девочки. Ты смотришь, как они растут, твои родные и близкие люди. У меня есть один маленький человечек, которого зовут Маша. Мой ребенок. Она любит, когда папа ей чешет ножку. Все, что хочу сегодня. Если приду, я поглажу ножку и усну с ней. Все. Это самое большое счастье», — сказал он.

Ранее певец Стас Михайлов ответил на вопрос о том, когда он может уйти со сцены.