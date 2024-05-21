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12:36, 21 мая 2024Культура

Стас Михайлов объяснил сокращение количества гастролей

Певец Стас Михайлов заявил, что сократил количество гастролей ради семьи

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский певец Стас Михайлов объяснил, почему он решил сократить количество гастролей. Об этом он рассказал Пятому каналу.

По словам артиста, он является «служителем сцены». При этом он отметил, что в последнее время стал переживать за свою семью. Певец признался, что решил проводить с родными больше времени. «Когда ты не управляешь ситуацией какой-то, тебе становится страшно. И девочки. Ты смотришь, как они растут, твои родные и близкие люди. У меня есть один маленький человечек, которого зовут Маша. Мой ребенок. Она любит, когда папа ей чешет ножку. Все, что хочу сегодня. Если приду, я поглажу ножку и усну с ней. Все. Это самое большое счастье», — сказал он.

Ранее певец Стас Михайлов ответил на вопрос о том, когда он может уйти со сцены.

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      Варвара Кошечкина
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