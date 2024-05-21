Трамп впервые обогнал Байдена по сбору денег на выборы

Axios: Трамп обошел Байдена по сбору денег на выборы в апреле

Политическая кампания действующего президента США Джо Байдена принесла ему в апреле более 51 миллиона долларов, что намного меньше 76 миллионов долларов, которые смог собрать бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает портал Axios.

«Трамп и Республиканская партия значительно превзошли Байдена и демократов в апреле благодаря поддержке миллионов мелких доноров из каждого штата по всей стране. Успехи Трампа особенно примечательны, если учесть, что он был прикован к залу суда почти по девять часов в день в течение последних четырех недель», — заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Портал отмечает, что во время кампании в 2020 году Трамп собрал 62 миллиона долларов в апреле, в то время как Байдену удалось собрать лишь 60 миллионов долларов.

18 апреля предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа попросил кандидатов-республиканцев, не прошедших внутрипартийное голосование и использующих его имя и образ для сбора денег, отдать не менее 5 процентов собранных ими средств на его кампанию. Целью такой просьбы была попытка «отвадить мошенников от использования бренда Трампа без его разрешения, что могло ослабить его способность собирать деньги на кампанию».