Участникам досрочного ЕГЭ разрешили пересдать один из предметов

Рособрнадзор: участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один из предметов

Выпускники, сдающие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) досрочно, смогут пересдать один из предметов до конца приемной комиссии. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с ТАСС.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня пересдачи. Если он выпускник текущего года», — сказал Круглинский.

Ранее глава Рособнадзора Анзор Музаев заявлял, что правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании, как ожидается, воспользуется небольшое число выпускников.

С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников пройдут до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 24 мая по 5 июля. Досрочный этап стартовал 22 марта и завершился 12 апреля, после чего начались резервные дни. Под дополнительный этап ЕГЭ выделили три дня: 4, 9 и 23 сентября.

