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07:43, 21 мая 2024Россия

Участникам досрочного ЕГЭ разрешили пересдать один из предметов

Рособрнадзор: участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один из предметов

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Выпускники, сдающие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) досрочно, смогут пересдать один из предметов до конца приемной комиссии. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с ТАСС.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня пересдачи. Если он выпускник текущего года», — сказал Круглинский.

Ранее глава Рособнадзора Анзор Музаев заявлял, что правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании, как ожидается, воспользуется небольшое число выпускников.

С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников пройдут до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 24 мая по 5 июля. Досрочный этап стартовал 22 марта и завершился 12 апреля, после чего начались резервные дни. Под дополнительный этап ЕГЭ выделили три дня: 4, 9 и 23 сентября.

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      Евгений Силаев
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