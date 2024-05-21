Кадыров показал кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в окрестностях Спорного

Российские военные уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях населенного пункта Спорное на донецком направлении. Кадры с работой спецназа «Ахмат» показал глава Чечни Рамзан Кадыров, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений», — написал Кадыров.

По его словам, для этого российские военные в первую очередь используют беспилотники. Глава Чечни рассказал, как при помощи дронов бойцы ВС РФ раскрывают украинские укрытия для последующей ликвидации выявленных целей.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал о бегстве ВСУ из села Клещеевка на донецком направлении. По его словам, украинские солдаты хаотично отступали со своих позиций. В настоящее время российские военные проводят в населенном пункте зачистку.