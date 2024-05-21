В Киевской области за миллионы гривен отремонтировали несуществующее укрытие

В Киевской области за 4,3 млн гривен отремонтировали несуществующее укрытие

В Бородянке Киевской области Украины за более чем четыре миллиона гривен отремонтировали несуществующее укрытие на территории поселковой гимназии. Факт нецелевого расходования средств выявила проверка Государственной аудиторской службы, сообщает проект «Следствие.инфо».

«В декабре 2022 года Бородянский поселковый совет Киевской области заказал ремонт укрытия для детей на территории Дружнянской гимназии. На это из бюджета были готовы потратить 4,3 миллиона гривен», — говорится в публикации.

Отмечается, что местные власти уже успели сделать заказ и передать подрядчику аванс, однако по адресу, где проводили ремонт, не было никакого укрытия.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в Государственную судебную администрацию (ГСА). По информации прессы, сотрудников ГСА подозревают в коррупционной деятельности и нарушении законов о проведении тендеров.