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09:11, 21 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о голодающих бойцах ВСУ в Харьковской области

Марочко: в Харьковской области бойцы ВСУ голодают из-за ошибок командования

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) голодают из-за ошибок командования. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе спешной переброски резервов на новые участки фронта в Харьковской области украинским командованием был допущен ряд ошибок в разработке боевых документов. Так, при постановке боевых задач подразделениям материально-технического обеспечения были даны ошибочные цифры личного состава, а также не учитывался расход на продскладах», — объяснил Марочко.

По его словам, в результате сразу несколько украинских подразделений на фронте оказались без продовольствия. Кроме того, в некоторых из них даже нет возможности развернуть полевую кухню, в связи с чем солдаты ВСУ начали заниматься мародерством и грабить местных жителей.

Ранее пленный украинский пограничник Андрей Шоланки рассказывал о «нулевой обороне» в Харьковской области. По его словам, военнослужащим приходилось самим «откапывать себе норы», чтобы не мерзнуть по ночам, и спать в затопленных водой блиндажах.

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      Екатерина Грищенко
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