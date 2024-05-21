Великобритания допустила принятие новых мер по активам России

Глава МИД Британии Кэмерон: не исключаем принятие новых мер по самим активам РФ

Великобритания не исключает принятие новых мер по самим замороженным активам России после использования прибыли от них для помощи Украине. Такой сценарий допустил глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что может настать время, когда Россия будет платить или ей придется выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и на этом этапе эти базовые активы, которые мы все еще удерживаем, могут сыграть очень важную роль», — сказал дипломат.

Ранее Совет ЕС официально утвердил разрешение использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву. 90 процентов доходов будут переданы Киеву через Европейский фонд мира, которым спонсируются поставки вооружений.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержал решение и призвал немедленно приступить к его выполнению.