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15:45, 21 мая 2024Экономика

Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

Ветеран труда в Тюмени собирает дождевую воду, так как у нее не подключена вода

Фото: Evgeniy Eivo / Shutterstock / Fotodom

В Тюмени ветеран труда оказалась вынуждена собирать дождевую воду из-за отсутствия в ее доме водоснабжения. О ситуации в российском городе рассказал депутат гордумы Андрей Ким во время пресс-конференции фракции КПРФ в Тюменской областной думе.

По словам Кима, пожилая женина собирает воду в ведра с крыши. «Кроме электричества, у нее ничего нет. Она собирает воду практически с крыши и ставит ведра, чтобы собрать каким-то образом для себя воду», — отметил он.

Депутат сообщил, что по его поручению был сделан запрос в местный водоканал, чтобы выяснить, сколько будет стоить подключение воды в дом пенсионерки. «Вы не поверите, с какой фантазией был дан ответ. Там было сказано, что ей необходимо 473 тысячи, чтобы ей подключили воду», — возмутился Ким, назвав ситуацию вопиющей. Он добавил, что все ее обстоятельства изучат в областной прокуратуре.

Ранее в мае стало известно, что в Копейске жилой дом, в котором жила семья из четырех человек, ушел под воду.

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      Полина Кислицына
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