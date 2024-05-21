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07:52, 21 мая 2024Россия

ВС России ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции

Лебедев: РФ ударила по поставляющей снаряды из Румынии ж/д станции в Черноморске

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВС России ударили по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии, доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции "Черноморск-порт". Первый удар был в половине третьего ночи, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно», — поделился подпольщик.

По его словам, второй удар с повторной детонацией произошел около 03:00, в результате в городе частично отключилась электроэнергия. Железнодорожные составы, которые перевозят военную технику и снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Затоку из Румынии, промежуточно заходят на станцию морского порта для пересортировки. Рядом с этим местом расположено много складских помещений и таможенный пост «Ильичевск», который используют в том числе для временного размещения военнослужащих и иностранных наемников.

«Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь "скорых"», — добавил Сергей Лебедев.

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      Александра Синицына
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