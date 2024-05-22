Автора песни «Рюмка водки на столе» госпитализировали

57-летний шансонье Жека сообщил о госпитализации

Популярного российского шансонье Жеку (настоящее имя — Евгений Григорьев) госпитализировали. Об этом сообщил сам исполнитель в своем Telegram-канале.

57-летний певец опубликовал фото с больничной койки. Он заверил, что чувствует себя хорошо. «Завтра-послезавтра расскажу, что, зачем и почему... Всем здоровья, мои дорогие друзья», — написал Григорьев.

Жека — обладатель двух десятков наград и премий, включая премии «Шансон года», «Звезды "Дорожного радио"» и «Питер FM», автор популярной песни «Рюмка водки на столе», позже взятой в репертуар артистом Григорием Лепсом.

Ранее в Москве госпитализировали певца Николая Носкова с подозрением на пневмонию. Музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь. В больнице его состояние резко ухудшилось.