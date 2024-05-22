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14:43, 22 мая 2024Россия

Дрон-камикадзе взорвался на автозаправке в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину на АЗС в Грайвороне

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину на автозаправочной станции (АЗС) на въезде в Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва легковой автомобиль загорелся. Пострадал автозаправщик, который получил открытую черепно-мозговую травму. «На попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что машина полностью сгорела. Также выгорел навес АЗС. Сейчас на месте работают оперативные службы

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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