Дрон-камикадзе взорвался на автозаправке в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину на АЗС в Грайвороне

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину на автозаправочной станции (АЗС) на въезде в Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва легковой автомобиль загорелся. Пострадал автозаправщик, который получил открытую черепно-мозговую травму. «На попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что машина полностью сгорела. Также выгорел навес АЗС. Сейчас на месте работают оперативные службы