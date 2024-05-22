Фитнес-эксперт посоветовала упражнения на выносливость для мужчин старше 40 лет

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова посоветовала упражнения на выносливость, которые подойдут для мужчин старше 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

«Тренировка выносливости помогает улучшить работу сердца и легких, повышает настроение и качество сна, снижает уровень стресса и помогает держать вес под контролем», — объяснила специалист. Она отметила, что существует несколько эффективных методов тренировки выносливости в домашних условиях.

Самыми доступными кардиотренировками Юрпалова назвала прыжки на скакалке, бег на месте, аэробику, танцы и йогу. Также можно заниматься на тренажерах: беговой дорожке, велотренажере или гребном тренажере. К ним можно добавить бег или ходьбу на улице.

Улучшить выносливость помогут функциональные тренировки: приседания, отжимания, подтягивания, скручивания и другие упражнения с использованием собственного веса или с утяжелителями. Кроме того, можно заниматься боксом с мешком, играть во дворе в настольный теннис, бадминтон, хоккей или футбол.

Ранее преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов рассказал, как держать себя в форме без похода в фитнес-клуб. Он рекомендовал заниматься на брусьях и турниках.