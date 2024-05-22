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09:27, 22 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер дала советы для достижения тонкой талии

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Наталья Горбунова дала советы для достижения тонкой талии. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, первым делом нужно создать дефицит калорий. «Второе — регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже», — заявила Горбунова.

Специалист также рекомендовала отказаться от упражнений, которые традиционно считаются упражнениями для талии. «Они увеличивают объем косых мышц пресса и приводят к увеличению талии. Носить поясы для похудения тоже бессмысленно, так как они приводят к потере воды, которая сразу же возвращается после тренировки», — отметила тренер.

18 мая журналисты Men Today назвали способ убрать жир в самых проблемных зонах без посещения спортзала.

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      Алексей Гусев
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