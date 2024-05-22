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18:06, 22 мая 2024Спорт

Французская фехтовальщица объяснила попадание допинга сексом и была оправдана

Французская рапиристка Тибюс объяснила попадание допинга сексом и была оправдана

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Антидопинговый суд Международной федерации фехтования (FIE) оправдал серебряного призера Олимпийских игр в Токио Изаору Тибюс. Об этом французская спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы», — написала рапиристка, поблагодарив адвокатов, команду и близких. Таким образом, Тибюс была признана невиновной и сможет принять участие в домашней Олимпиаде-2024.

В начале февраля сообщалось, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Она объяснила попадание запрещенного в вещества в ее организм сексуальным контактом с мужем, рапиристом Рэйсом Имбоденом, принимавшим препарат.

Помимо серебра Игр в Токио в командной рапире, в активе 32-летней Тибюс есть золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионатов мира в разных дисциплинах.

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      Дарья Коршунова
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