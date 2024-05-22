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10:23, 22 мая 2024Спорт

Халк пожаловался на зависть российских игроков «Зенита» к его зарплате

Бразилец Халк пожаловался на зависть российских игроков «Зенита» к его зарплате

Фото: IMAGO / Van Campos / Globallookpress.com

Бразильский футболист Халк вспомнил о периоде выступления за петербургский «Зенит». Его слова приводит Noataque.com.

Игрок пожаловался на зависть со стороны одноклубников-россиян к его зарплате, а также заработку его бельгийского партнера Акселя Витселя. «Мы забивали голы, но парни не праздновали, они отворачивались. Они нас бойкотировали», — заявил Халк.

По словам бразильца, в дебютном сезоне он хотел покинуть «Зенит», но его уговорили остаться. «Президент убрал из состава четырех-пятерых игроков, а со мной продлили контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесная», — рассказал Халк.

Форвард играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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      Алексей Гусев
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