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12:53, 22 мая 2024Россия

Кремль указал на необходимость мер по обеспечению безопасности России на Балтике

Кремль: уровень конфронтации на Балтике требует мер по обеспечению безопасности

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Уровень конфронтации на Балтике требует от Москвы принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности в этом регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 22 мая, РИА Новости.

«Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», — сказал он.

При этом, вопросы о возможном уточнении координат государственной границы на Балтике представитель президента переадресовал в Министерство обороны России.

Ранее сообщалось, что военное ведомство предложило уточнить линию государственной границы у побережья Калининградской области на Балтике. Министерство сочло важным утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

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      Игорь Дмитров
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