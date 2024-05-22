Подсчитано количество нелегально посмотревших бой Усика и Фьюри человек

Бой Усика и Фьюри нелегально посмотрели как минимум 20 миллионов человек

Как минимум 20 миллионов человек посмотрели нелегальные трансляции боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Результаты подсчета, который провела аналитическая компания Yield Sec, опубликовала Daily Mail.

При этом реальное число таких зрителей может быть больше, так как при анализе компания исходила из того, что за одной нелегальной трансляцией следил один человек. На Европу приходится 45 процентов от общего числа пиратских эфиров, на Северную Америку — 25, на Азию — 16.

Права на трансляцию поединка купили Sky Sports, TNT Sport и DAZN. В России бой официально не показывался.

Бой Усика и Фьюри прошел в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.