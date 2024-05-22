При спуске капсулы New Shepard с экипажем возникла проблема

При спуске New Shepard с экипажем полностью раскрылись два из трех парашютов

При спуске на Землю суборбитальной капсулы New Shepard с экипажем полностью раскрылись два из трех парашютов. О соответствующей проблеме сообщили в компании Blue Origin, пишет издание ArsTechnica.

«Похоже, что у нас есть два парашюта, которые полностью надуты, а третий не совсем надут», — заявила в ходе прямой трансляции полета New Shepard представитель Blue Origin Ариана Корнелл.

Издание подчеркивает, что для безопасной мягкой посадки капсулы достаточно полного раскрытия двух парашютов.

Производителем парашютов является американская компания Airborne Systems, заказчиками которой выступают, в частности, корпорации Boeing, SpaceX и Lockheed Martin.

19 мая американская компания Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard.

Предыдущий — шестой — пилотируемый пуск New Shepard состоялся в августе 2022-го.