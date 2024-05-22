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17:09, 22 мая 2024Наука и техника

При спуске капсулы New Shepard с экипажем возникла проблема

При спуске New Shepard с экипажем полностью раскрылись два из трех парашютов

Фото: Blue Origin / Reuters

При спуске на Землю суборбитальной капсулы New Shepard с экипажем полностью раскрылись два из трех парашютов. О соответствующей проблеме сообщили в компании Blue Origin, пишет издание ArsTechnica.

«Похоже, что у нас есть два парашюта, которые полностью надуты, а третий не совсем надут», — заявила в ходе прямой трансляции полета New Shepard представитель Blue Origin Ариана Корнелл.

Издание подчеркивает, что для безопасной мягкой посадки капсулы достаточно полного раскрытия двух парашютов.

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Производителем парашютов является американская компания Airborne Systems, заказчиками которой выступают, в частности, корпорации Boeing, SpaceX и Lockheed Martin.

19 мая американская компания Blue Origin возобновила пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard.

Предыдущий — шестой — пилотируемый пуск New Shepard состоялся в августе 2022-го.

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      Иван Потапов
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