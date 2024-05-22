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18:31, 22 мая 2024Россия

Путин поручил предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков

Президент Путин поручил предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков

Фото: Andrey Titov / Global Look Press / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил оформить законодательно норму о предоставлении гражданам, пострадавшим от паводков, отгулов и отпусков. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Поручение президента предполагает «получение оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности».

18 мая Путин назвал текущую ситуацию с паводками и лесными пожарами в некоторых российских регионах горячей. Он поручил до конца лета восстановить жилой фонд в пострадавших от паводка регионах.

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      Игорь Дмитров
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