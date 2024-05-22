Путин поручил предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков

Президент Путин поручил предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков

Президент России Владимир Путин поручил оформить законодательно норму о предоставлении гражданам, пострадавшим от паводков, отгулов и отпусков. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Поручение президента предполагает «получение оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности».

18 мая Путин назвал текущую ситуацию с паводками и лесными пожарами в некоторых российских регионах горячей. Он поручил до конца лета восстановить жилой фонд в пострадавших от паводка регионах.