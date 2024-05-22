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10:44, 22 мая 2024Спорт

Ромарио обвинил современных футболистов в глупости

Бывший игрок сборной Бразилии Ромарио обвинил современных футболистов в глупости

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио обвинил современных игроков в глупости. Его слова приводит Mundo Deportivo.

По словам игрока, в нынешнее время он был бы более успешен и смог бы забить больше 2 тысяч голов за карьеру. «Сегодня ребята очень глупые. Они слишком много бегают. В мое время физическая составляющая тоже была в футболе, всегда была, но игроки были намного техничнее и намного умнее», — заявил Ромарио.

В апреле 58-летний Ромарио объявил о возобновлении профессиональной карьеры. Он отметил, что подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого является.

Ромарио стал чемпионом мира со сборной Бразилии в 1994 году, он также взял с национальной командой два Кубка Америки. Игрок, известный по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Валенсию» и ряд бразильских клубов, закончил карьеру в 2008 году.

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      Алексей Гусев
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